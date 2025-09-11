Пуцњава у школи у САД, нападач се убио

Извор:
У средњој школи на ободу Денвера ученик је отворио ватру на двојицу ђака прије него што је пуцао у себе и касније преминуо.
АП преноси да су то саопштиле америчке власти.
Пуцњава из пиштоља пријављена је јуче око 12.30 сати по локалном времену у средњој школи у Евергрину у савезној држави Колорадо, око 50 километара западно од Денвера у подножју Стеновитих планина.
- Хици су испаљени и унутар и изван школске зграде, а полицајци који су реаговали на позив пронашли су нападача у року од пет минута од доласка - казала је Џеки Кели, портпаролка канцеларије шерифа округа Џеферсон.
Она је рекла да ниједан од полицајаца који су реаговали на пуцњаву није испалио ниједан метак.
- Више од 100 полицајаца из околног подручја пожурило је у школу да покушају да помогну - навела је Кели.
Рањени тинејџери су били у критичном стању, али је до раних вечерњих сати за једног од њих наведено да је у стабилном стању.
Пуцњава у Колораду десила се истог дана када и убиство Чарлија Кирка, сарадника америчког председника Доналда Трампа.
У пуцњави која се 1999. године догодила у средњој школи Колумбајн у округу Џеферсон убијено је 14 људи, укључујући жену која је преминула раније ове године од компликација задобијених повреда у пуцњави.
