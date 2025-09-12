Logo
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

12.09.2025

20:31

Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство, а не себичност и занесеност искључиво сајбер просторима.

''Ми у Русији чврсто знамо, национална култура може да се развија и обогаћује само у интеракцији са другим културама. Наша земља је од самог почетка настала као многонационална'', истакао је он.

пацови-улице-Краљево

Србија

Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

Путин је на пленарном засједању Форума уједињених култура у Санкт Петербургу рекао и да је управо тај непроцјењиви дар одредио непоновљиву културну политику Русије.

Он је додао да је мултинационалност Русије невјероватан дар који је обликовао богатство националне културе, као и да је сјећање на подвиг ветерана Великог отаџбинског рата значајан дио културног идентитета земље.

ŽIČARA-120925

Свијет

Откачила се жичара у Русији, има погинулих

Такође је нагласио и да је један од најважнијих задатака културе очување историјског сјећања, преноси Sputnik News.

