Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство, а не себичност и занесеност искључиво сајбер просторима.
''Ми у Русији чврсто знамо, национална култура може да се развија и обогаћује само у интеракцији са другим културама. Наша земља је од самог почетка настала као многонационална'', истакао је он.
Путин је на пленарном засједању Форума уједињених култура у Санкт Петербургу рекао и да је управо тај непроцјењиви дар одредио непоновљиву културну политику Русије.
Он је додао да је мултинационалност Русије невјероватан дар који је обликовао богатство националне културе, као и да је сјећање на подвиг ветерана Великог отаџбинског рата значајан дио културног идентитета земље.
Такође је нагласио и да је један од најважнијих задатака културе очување историјског сјећања, преноси Sputnik News.
