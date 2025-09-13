Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

Извор:
СРНА
13.09.2025
14:41
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин честитао је грађанима Москве Дан града, уз поруку да је то најбољи град на свијету и пријестоница која оличава судбину и историјску мисију Русије.
"Увјерен сам да ће Москва наставити да се развија и да ће достићи нови квалитативни ниво. Москва је тренутно друга највећа урбана економија на свијету", рекао је руски предсједник у обраћању грађанима у московском парку "Зарјадје".
Он је захвалио Московљанима на спремности да се боре и раде за добро отаџбине.
Србија
Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор
"У културном, моралном коду Московљана и читавог нашег мултинационалног народа је снажан осјећај одговорности за судбину Русије, спремност да се увијек помогне, подметне раме. То се манифестује у развоју доброчинстава и меценства у пријестоници, волонтерског покрета и, наравно, у подршци Оружаним снагама", истакао је Путин, рекавши да се десетине хиљада Московљана храбро боре на фронту.
Савјети
Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања
Он је напоменуо да је Москва постала снажна позадина за војску током специјалне војне операције у којој Русија води праведну борбу.
"Москва је предводник напретка читаве земље", истакао је руски предсједник.
Србија
4 ч0
Друштво
5 ч0
Кошарка
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму