Logo

Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

Извор:

СРНА

13.09.2025

14:41

Коментари:

0
Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин честитао је грађанима Москве Дан града, уз поруку да је то најбољи град на свијету и пријестоница која оличава судбину и историјску мисију Русије.

"Увјерен сам да ће Москва наставити да се развија и да ће достићи нови квалитативни ниво. Москва је тренутно друга највећа урбана економија на свијету", рекао је руски предсједник у обраћању грађанима у московском парку "Зарјадје".

Он је захвалио Московљанима на спремности да се боре и раде за добро отаџбине.

Nož

Србија

Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор

"У културном, моралном коду Московљана и читавог нашег мултинационалног народа је снажан осјећај одговорности за судбину Русије, спремност да се увијек помогне, подметне раме. То се манифестује у развоју доброчинстава и меценства у пријестоници, волонтерског покрета и, наравно, у подршци Оружаним снагама", истакао је Путин, рекавши да се десетине хиљада Московљана храбро боре на фронту.

Ајвар

Савјети

Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања

Он је напоменуо да је Москва постала снажна позадина за војску током специјалне војне операције у којој Русија води праведну борбу.

"Москва је предводник напретка читаве земље", истакао је руски предсједник.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор

Србија

Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор

4 ч

0
Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

Друштво

Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

5 ч

0
Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

Кошарка

Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

5 ч

0
Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

Друштво

Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner