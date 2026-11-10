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Путин: На састанку ОДБК-а биће безбједносна питања

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АТВ редакција
10.11.2026 21:18

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Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Састанак Организације споразума о колективној безбједности /ОДКБ/ бавиће се безбједносним питањима у најширем смислу, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Разговараћемо о свим аспектима наших односа - економији и другим питањима хуманитарне природе, и о безбједности у ширем смислу те ријечи", рекао је Путин на састанку са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком.

Лукашенко је захвалио Путину за подршку Русије у обезбјеђивању модерног наоружања за бјелоруску војску.

Путин је сутра домаћин годишњег састанка ОДБК-а, који чине Русија, Јерменија, Бјелорусија, Казахстан, Киргизија и Таџикистан, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Састанак

ОДКБ

разговор

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