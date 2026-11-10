Путин: На састанку ОДБК-а биће безбједносна питања

Аутор:АТВ редакција
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Састанак Организације споразума о колективној безбједности /ОДКБ/ бавиће се безбједносним питањима у најширем смислу, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Разговараћемо о свим аспектима наших односа - економији и другим питањима хуманитарне природе, и о безбједности у ширем смислу те ријечи", рекао је Путин на састанку са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком.
Лукашенко је захвалио Путину за подршку Русије у обезбјеђивању модерног наоружања за бјелоруску војску.
Путин је сутра домаћин годишњег састанка ОДБК-а, који чине Русија, Јерменија, Бјелорусија, Казахстан, Киргизија и Таџикистан, преноси Срна.
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