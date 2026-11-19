Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин испричао је да је у шали разговарао са америчким предсједником Доналдом Трампом о његовој кандидатури за Нобелову награду за мир.
„О томе (кандидатури америчког председника за Нобелову награду за мир) разговарали смо у шали. Али не треба заборавити да се Нобелов комитет првобитно финансирао новцем који је Нобел зарадио послујући у Русији. То је био почетни извор његовог богатства – новац зарађен од пословних пројеката у Русији. Бавио се и нафтом, и свачим другим. А затим је услиједио племенит чин, основао је фонд. Тај фонд данас додељује новац лауреатима. Људи више и не размишљају о томе да тај новац изворно потиче из Русије“, објаснио је Путин.
Предсједник Русије довео је у питање вриједност актуелне Нобелове награде за мир, наводећи да је било случајева када су одлуке о њеном додјељивању доношене из политичких разлога.
„Зато не знам да ли данашња Нобелова награда за мир уопште има неку вриједност, поготово што је, по мом мишљењу, било примјера када су одлуке очигледно доношене из политичких разлога, а не на основу стварног доприноса појединих лауреата обезбјеђивању међународне безбједности“, истакао је Путин.
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„Не знам да ли се данас уопште вреди борити за њу“, казао је Путин.
Говорећи о Нобеловој награди за мир, предсједник Русије рекао је да Русија има сопствене награде.
„И сами смо спремни да радимо на том пољу. Знате да имамо сопствене награде. Имамо веома репрезентативан комитет, састављен од уважених људи, који доносе непристрасне одлуке о конкретним питањима у области обезбјеђивања међународног мира и безбједности, као и хуманитарног дјеловања“, закључио је Путин.
Руски предсједник обратио се представницима медија након учешћа на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК), на чијим маргинама је разговарао са председником Кине Си Ђинпингом и предсједником САД Доналдом Трампом.
У Шенџену је послије сат и по времена завршен историјски трилатерални сусрет предсједника Русије Владимира Путина, кинеског председника Си Ђинпинга и америчког предсједника Доналда Трампа. Састанак је одржан на маргинама самита АПЕК-а, а на основу резултата трилатералног састанка усвојена је декларација о миру, преноси Спутник.
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