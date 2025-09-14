Logo

Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

Извор:

СРНА

14.09.2025

10:25

Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин одликовао је замјеника предсједника Савјета безбједности Русије и предсједника странке Јединствена Русија Дмитрија Медведева Орденом за заслуге за отаџбину четвртог степена, преноси агенција РИА Новости.

"За велики допринос јачању руске државности и обезбјеђивању националне безбједности Руске Федерације, додијелити Орден за заслуге за отаџбину, 4. степена, Дмитрију Анатољевичу Медведеву", наводи се у документу, објављеном на интернет страници званичне публикације правних аката.

Медведев данас слави свој 60. рођендан.

