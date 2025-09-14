Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

Извор:
СРНА
14.09.2025
10:25
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин одликовао је замјеника предсједника Савјета безбједности Русије и предсједника странке Јединствена Русија Дмитрија Медведева Орденом за заслуге за отаџбину четвртог степена, преноси агенција РИА Новости.
"За велики допринос јачању руске државности и обезбјеђивању националне безбједности Руске Федерације, додијелити Орден за заслуге за отаџбину, 4. степена, Дмитрију Анатољевичу Медведеву", наводи се у документу, објављеном на интернет страници званичне публикације правних аката.
Свијет
Снажан земљотрес погодио Колумбију
Медведев данас слави свој 60. рођендан.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
31
11
28
11
26
11
13
Тренутно на програму