Путин поднио захтјев Думи: Повлачење

Руски предсједник Владимир Путин поднео је Државној думи предлог закона о повлачењу Русије из Европске конвенције за спречавање тортуре.
Како је наведено у објашњењу, Русија није била заступљена у Европском комитету за спречавање тортуре и нехуманог или понижавајућег поступања од 2023. године због тога што је Савет Европе блокирао процес избора новог члана из Руске Федерације.
Истиче се да су били игнорисани апели по питању обезбјеђивања заступљености Русије у том комитету упркос принципу сарадње предвиђеном Европском конвенцијом, пренио је Тасс.
"Ове дискриминаторске околности не само да крше права Русије на представљање у Европском комитету, већ и поткопавају механизам успостављен Европском конвенцијом за међусобно праћење поштовања међународних обавеза у области заштите од тортуре и других нехуманих или понижавајућих поступака или кажњавања, усљед чега се предлаже повлачење из поменуте конвенције и њених протокола", наводи се у тексту документа.
Руска влада се обратила Путину са предлогом да откаже учешће у конвенцији. Русија, која је била чланица Савјета Европе (СЕ) од 1996. године, објавила је намјеру да напусти Савјет Европе 2022. године, након што је Комитет министара те организације суспендовао право Москве на заступљеност у статутарним тијелима СЕ.
Русија је обавијестила генералног секретара СЕ о свом повлачењу из кључног документа Савјета Европе - Европске конвенције о људским правима.
Истовремено, руске власти су више пута истицале да не одустају од својих међународних обавеза у у вези са борбом против злочина и кршењем људских права, активно примењујући национално законодавство у овој области, наводи руска агенција. Русија је потписала Европску конвенцију за спречавање тортуре у Стразбуру 28. фебруара 1996. године.
