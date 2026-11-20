Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин повукао је потез који готово нико није очекивао - позвао је представнике Њемачке, Француске и Велике Британије у Москву на разговоре о рату у Украјини.
Посјета представника групе Е3, коју чине Велика Британија, Француска и Њемачка, могла би брзо да буде организована, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков, а пренијела руска новинска агенција "Интерфакс".
"Чекамо одговор", рекао је руски дипломата.
Ова најава услиједила је након што је руски предсједник Владимир Путин у четвртак изјавио да је Русија, "путем дипломатских канала", позвала европске представнике у Москву на разговоре о питањима европске безбједности.
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Рјабков је, међутим, нагласио да евентуална посјета не значи аутоматски да ће европске државе учествовати у преговорима о окончању сукоба у Украјини, који је почео прије скоро пет година.
Русија је прошле недјеље први пут пристала да укључи Европљане у преговоре, након захтјева америчких преговарача током директних разговора зараћених страна у Абу Дабију.
Москва се, међутим, пожалила да европске земље још нису именовале преговарачки тим нити заузеле заједнички став.
Путин је у четвртак изјавио да је неопходно разумјети "шта Европљани доносе за преговарачки сто".
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"Зато смо дипломатским каналима предложили Европљанима да дођу у Москву како бисмо разјаснили њихов став", рекао је руски предсједник.
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