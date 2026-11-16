Путин: Русија одбацује неоколонијализам и притиске путем санкција

Аутор:АТВ редакција
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Русија одбацује било какав облик неоколонијализма, укључујући вршење притиска увођењем санкција, поручио је руски предсједник Владимир Путин.
Он је у писму добродошлице учесницима и организаторима форума "За слободу нација!" написао да Русија у потпуности подржава тежње већине земаља да ојачају свој суверенитет и независност.
"Међународна сарадња треба да се одвија искључиво на основу универзално признатих правних норми, те поштовања међусобних легитимних интереса и обостране користи", навео је Путин.
Руски лидер изразио је увјерење да ће заједнички рад учесника форума бити садржајан и плодоносан, те да ће бити подршка вриједностима правде, једнакости и доброг сусједства у међународним односима.
Путин је нагласио да амбиције одређених западних земаља ометају изградњу поштеног демократског система међународних односа, пренио је ТАСС.
"Модерни свијет пролази кроз веома велике промјене. Све више земаља заговара изградњу поштеног демократског система међународних односа заснованог на принципима мултиполарности и стварне једнакости, док неоколонијалне амбиције одређених западних земаља остају озбиљна препрека испуњавању тог циља", истакао је Путин.
Он је додао да некадашње колонијалне силе, које су својевремено биле принуђене да одустану од директног угњетавања народа у Азији, Африци и Латинској Америци, настављају да теже ка одржавању контроле над економијама земаља тих региона, да се мијешају у њихова унутрашња питања и да врше утицај на њихову спољну политику, преноси Срна.
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