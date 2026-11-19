Аутор:АТВ редакција
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Трилатерални састанак са предсједником САД Доналдом Трампом и предсједником Кине Си Ђинпингом био је успјешан и правовремен, оцијенио је предсједник Русије Владимир Путин.
Он је на конференцији за новинаре након састанка похвалио Сија због стварања атмосфере која је омогућила слободну размјену мишљења тројице лидера у вези са неколико питања која су у интересу свих страна, преноси Срна.
Путин је додао да први трилатерални састанак лидера три земље означава велику прекретницу у историји дипломатије.
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