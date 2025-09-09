Logo
Путник који је легао на шине у Москви мора да плати штету метроу

СРНА

09.09.2025

Путник који је легао на шине у Москви мора да плати штету метроу
Фото: Pexel/Владимир Николаевич

Суд у Москви обавезао је путника да надокнади штету московском метроу након што је својим понашањем изазвао 20-минутни прекид саобраћаја на једној од линија, наводи се у судским документима у који су РИА Новости имале увид.

Према наводима из документације, инцидент се догодио на станици "Крестјанскаја застава" на Лјублинско-Дмитровској линији.

Путник је изашао из воза "несигурним ходом", покушао да задржи врата која су се затварала, а када у томе није успио, легао је на перон.

Након тога је устао, бацио личне ствари на под, пао, поново устао, сишао на шине и легао у жљеб између колосјека.

У том тренутку ка станици је наилазио воз, али су остали путници на вријеме упозорили машиновођу, који је одмах активирао кочење у нужди.

Након што је искључена струја у колосјецима, путник је извучен назад на станицу.

Неколико мјесеци касније, управа московског метроа покренула је судски поступак са захтјевом за надокнаду штете.

Москва

