Аутор:АТВ редакција
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Лет авио-компаније „Американ ерлајнс“ на линији од Сан Дијега до Чикага принудно је преусмјерен и слетио је у Финикс након физичког сукоба у кабини авиона.
Инцидент се догодио на лету 1494, а на снимку догађаја види се мушкарац који се сукобљава са кабинским особљем, преноси АБЦ7.
Према ријечима једног од путника, Шона Бенета, остали путници одмах су прискочили у помоћ посади како би савладали мушкарца.
„Било је невјероватно колико су брзо сви реаговали како би савладали тог човјека, а стјуардесе и стјуарди остали су изузетно прибрани и смирени“, рекао је Бенет.
Потврдио је да је авион безбједно слетио и да у инциденту нико други није повријеђен.
An American Airlines flight from San Diego to Chicago was forced to make an emergency landing after there was an apparent altercation on board. Video shows a man struggling with flight attendants and passengers. https://t.co/zm223pYrbY https://t.co/dEGdFxKCrL— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 25, 2026
Полицијска управа Финикса саопштила је да је путник напустио своје сједиште и отишао у предњи дио авиона. Тамо је упорно одбијао да послуша упутства посаде и врати се на своје мјесто, након чега је покушао да отвори излазна врата.
Посада и путници успјели су да га задрже све док авион није безбједно слетио на међународни аеродром Финикс Скај Харбор.
Мушкарац који је изазвао инцидент задобио је лакше повреде и превезен је у болницу на преглед. Догађај се догодио док је авион летио у близини границе Аризоне и Калифорније.
О свему је обавијештен и ФБИ, који ће прегледати полицијске извјештаје. Истрага је у току.
Савезна управа за цивилно ваздухопловство (ФАА) потврдила је да је лет 1494 слетио у сриједу око 1.00 час по локалном времену због пријаве о нарушавању реда и најавила властиту истрагу.
Из „Американ ерлајнса“ саопштили су да је авион преусмјерен због проблематичног путника.
„По доласку је полиција дочекала авион и помогла приликом искрцавања тог путника, након чега је лет настављен према одредишту. Безбједност наших путника и чланова тима наш је главни приоритет. Захваљујемо нашим запосленима на професионалности, а путницима на помоћи и разумијевању“, наведено је у саопштењу компаније.
Лет је након тога настављен према Чикагу, уз кашњење.
(Индекс)
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