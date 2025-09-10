Радила на јахтама милионера, па доживјела хорор

10.09.2025
Манекенка Сара Харис је радила на јахтама милионера, а једно трауматично искуство јој је промијенило живот. Од тада не помишља на ову врсту посла, а сада је открила шта се крије иза гламура.
За многе, дружење с богатима и славнима на луксузним јахтама дјелује као остварење сна. Проводи се на ексклузивним забавама вредним милионе, а посао изгледа примамљиво. Међутим, иза бљештавила често се крије застрашујућа и непредвидива стварност, пише LadBible.
Жене које раде као такозване „дјевојке с јахте“ најчешће су манекенке или оне које желе да се пробију у свијету забаве. Оне виде „јахтарење“ као прилику за повезивање с најбогатијим људима на свијету. Према ријечима Кармен Феарнлеј, власнице компаније за изнајмљивање јахти у Дубаију, ове дјевојке зарађују између 100 и 250 евра за само четири сата рада, док цијене изнајмљивања јахти варирају од 100 до чак 5.500 евра по сату.
Међутим, граница између посла и искоришћавања је често нејасна. Један анонимни богаташ изјавио је за Hollywood Reporter да је та граница "врло танка" када су очекивања од дјевојака у питању. Многе жене су сведочиле и о трауматичним искуствима.
Манекенка Сара Харис из Бирмингема испричала је како ју је пијани криптомилионер сексуално напао на јахти, а она није имала начин да се извуче из те ситуације. Све је почело када јој је колегиница с једног снимања испричала о животу "дјевојке с јахте".
Позвала ме је да ми исприча како су она и још две познате манекенке отишле на посао са платом од око 650 евра за пет сати рада. Била је то забава познатог ди-џеја. Рекла ми је узбуђено: ‘Све што треба да радимо је да разговарамо с гостима, плешемо, дружимо се и позирамо у бикинијима. Наш задатак је да донесемо гламур.’ - рекла је Сара.
Све је дјеловало сјајно док једног дана, 2022. године, на броду није дошло до инцидента.
Било је 12 дјевојака и шест мушкараца, а мени је понуђено 1.300 евра за пет сати рада. У сузама сам успјела да се одбраним уз помоћ пријатељице, а потом смо захтевале од организатора да нас глисером врате на обалу. Тај догађај заувијек ју је одвратио од таквог посла. Заклела сам се да ћу се од тада клонити плаћених забава. Постоји мрачна страна таквих догађаја, посебно у Европи - испричала је млада дјевојка.
Различита искуства
Ипак, нису сва искуства негативна. Манекенка Пипа Тејлор каже да јој је на почетку јасно речено да посао није повезан са ескортом, већ да је њен задатак да „доведе гламур на журку“. Имала је правило да ради само дневне забаве и никада није прихватала позиве за преноћиште, како не би слала погрешне сигнале.
- Свеукупно сам имала сјајно искуство и добро зарадила, али сам увијек била опрезна. Одлучила сам да одем док је све било под контролом - признаје Пипа.
Иако на први поглед изгледа као посао из снова, живот на луксузним јахтама крије и своју тамну страну, гдје је граница између гламура и опасности често врло танка.
