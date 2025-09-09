Logo
Large banner

Расте број мртвих у судару воза и аутобуса у Мексику

09.09.2025

08:12

Коментари:

0
Расте број мртвих у судару воза и аутобуса у Мексику
Фото: Tanjug/AP/Ramses Mercado Valdes

Најмање десет особа је погинуло, а 61 је повријеђена након што је теретни воз ударио аутобус на кат сјеверозападно од Мексико Ситија, саопштиле су локалне власти.

До несреће је дошло у индустријској зони на аутопуту између Атлакомулца, града удаљеног око 115 километара сјеверозападно од главног града, и Мараватија, у близини савезне државе Мичоакан.

Сцене с мјеста догађаја показале су да је предњи дио горњег спрата аутобуса разбијен, док је метална конструкција тешко удубљена. Спасиоци су одмах пристигли на мјесто несреће.

Канцеларија државног тужиоца савезне државе Мексико потврдио је да су међу погинулима седам жена и три мушкарца.

Подијели:

Таг:

Мексико

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner