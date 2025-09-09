Расте број мртвих у судару воза и аутобуса у Мексику

09.09.2025
Најмање десет особа је погинуло, а 61 је повријеђена након што је теретни воз ударио аутобус на кат сјеверозападно од Мексико Ситија, саопштиле су локалне власти.
До несреће је дошло у индустријској зони на аутопуту између Атлакомулца, града удаљеног око 115 километара сјеверозападно од главног града, и Мараватија, у близини савезне државе Мичоакан.
🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION
🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr
Сцене с мјеста догађаја показале су да је предњи дио горњег спрата аутобуса разбијен, док је метална конструкција тешко удубљена. Спасиоци су одмах пристигли на мјесто несреће.
Канцеларија државног тужиоца савезне државе Мексико потврдио је да су међу погинулима седам жена и три мушкарца.
