Амерички рат против Ирана до 13. новембра коштао је 48,3 милијарде долара, саопштио је званичник Пентагона током саслушања пред Одбором Сената за оружане снаге у Вашингтону.

У овај износ нису укључени трошкови санације америчких војних објеката који су оштећени у иранским нападима широм Блиског истока.

Податак је изнио Артур Милер, званичник Пентагона задужен за буџет, који је предложен за функцију финансијског контролора Ратне морнарице САД.

Најновија процјена већа је за око 27 одсто у односу на износ од 38 милијарди долара, који је 1. августа објавио Конгресни уред за буџет.

Милер је појаснио да укупни трошкови обухватају муницију, замјену војне опреме и извођење операција, али да засад нема процјену колико ће коштати поправка оштећених објеката.

Сенатски одбор

Предсједавајући сенатског Одбора за оружане снаге, републиканац Роџер Викер, затражио је да Пентагон што прије достави и те податке.

Према писању листа „Волстрит џорнал“, који се позвао на изворе из Пентагона, штета на америчким војним објектима у региону могла би износити између пет и 15 милијарди долара. Тај износ додатно би повећао већ огромне трошкове рата, преноси Аваз.