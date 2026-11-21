Аутор:АТВ редакција
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Снажна олуја, праћена ветровима који су достизали брзину већу од 100 километара на час, однијела је три живота и уништила око 5.000 кућа на југу Бразила.
Надлежне службе воде трку с временом како би помогле повријеђенима и пронашле евентуалне преживјеле или жртве испод рушевина.
Обилна киша и снажни удари вјетра погодили су град Тупансирета у раним јутарњим сатима у петак, уништавајући објекте и чупајући из коријена око 100 стабала у овом мјесту са приближно 20.000 становника.
"Ово је нешто што никада раније нисмо видјели. Изгледа као сцена из филма", изјавио је за локалне медије градоначелник Тупансирете Густаво Хертер.
Toda minha solidariedade ao povo de Tupancireta 💔
Já sabemos que o governo não vai ajudar “ são os ventos levando o conservadorismo do brasil”
Então essas famílias contam Conosco e com a NOSSA SOLIDARIEDADE e com a iniciativa privada ( a Havan já está ajudando)
DOEM! https://t.co/odUm659FQ4— Desiree Rugani (@desireerugani) November 21, 2026
"Болница је била потпуно одсјечена због дрвећа које је попадало свуда унаоколо, баш као и прилазни путеви граду. Град је уништен", рекао је Хертер.
У олуји је уништен и кров болнице, због чега је 11 пацијената морало да буде премјештено у друге здравствене установе.
Према ријечима градоначелника, град је након невремена остао без струје и воде. Олуја је почела око три сата ујутру и трајала мање од сат времена.
Влада бразилске савезне државе Рио Гранде до Сул, у којој се налази Тупансирета, потврдила је смрт три особе. Штету изазвану невременом пријавила су још 32 града и општине.
Предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва наредио је упућивање хитних служби у погођену област.
"Знамо да је у граду била организована прослава током које се урушио кров објекта у којем се догађај одржавао", изјавио је за Радио Гауча Лусијано Боеира, државни координатор Цивилне заштите.
Према подацима бразилских метеоролога, удари вјетра током олује достизали су брзину од чак 114 километара на час.
Цивилна заштита описала је ову метеоролошку појаву као суперћелијску олују, снажан олујни систем са ротирајућим узлазним струјањима ваздуха, који може да произведе торнадо.
Надлежни нису искључили могућност да је град заправо погодио торнадо.
Tupanciretã https://t.co/7vkH6tXwhE— Cid Martins (@cid_martins) November 21, 2026
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