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Развијен план за велики напад: Бомбардери одмах повучени

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12.10.2026 17:56

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Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедјељак, 20. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Британски премијер Енди Бернам изјавио је данас да је "веома вероватно" да је сумњив план усмерен против британске ваздухопловне базе РАФ Ферфорд координисан из Ирана.

Бернам је додао и да га је готово сигурно усмјеравао Корпус чувара Исламске револуције (ИРГЦ).

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је прошле недјеље да је пријетња повезана са Ираном довела до повлачења америчких бомбардера Б-1 из те ваздухопловне базе, док су амерички званичници рекли за Ројтерс да је постојао сумњив план да се уз помоћ дронова изведе напад, повезан са Ираном.

"Нећемо да толеришемо ове пријетње на нашем тлу. Сузбићемо коришћење криминалних мрежа од стране Ирана, користећи сва расположива овлашћења како бисмо дјеловали против њих и њихових извора финансирања и увешћемо додатне санкције како бисмо ограничили способност Ирана и ИРГЦ-а да нам нанесу штету", рекао је Бернам у британском парламенту.

Инцидент у близини базе РАФ Ферфорд почео је у раним јутарњим сатима 27. септембра, када су петорица Британаца у 20-им годинама ухапшени због сумње да су починили кривична дјела повезана са тероризмом и експлозивним направама.

Они су касније пуштени без подизања оптужнице, уз полицијску кауцију и "строге услове", док је полиција саопштила да разматра могућност да је у инцидент била умијешана нека страна држава.

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Тагови :

Енди Бернам

Велика Британија

Иран

Напад

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