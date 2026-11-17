Аутор:АТВ редакција
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Још нема разумијевања о параметрима и смјерницама за наставак преговарачког процеса између Русије, САД и Украјине, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
"Желим да кажем да данас нема разумијевања параметара нити било каквих смјерница у погледу наставка преговарачког процеса Русије, САД и Украјине", навео је Рјабков у обраћању руским посланицима.
Рјабков је рекао да вријеме, локација и формат наставка преговора нису усаглашени, преноси Срна.
Он је нагласио да Русија још није добила прикладан одговор Запада на приједлоге Москве о безбједносним гаранцијама.
"Желим да нагласим да нацрти споразума које је Русија поднијела Америци и цијелом НАТО блоку још 2021. године садрже елементе који, углавном, значе да се не нападају међусобно. Још немамо прикладан одговор друге стране на те приједлоге", каже Рјабков.
Он је додао да рјешавање питања европске безбједности није могуће без САД.
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