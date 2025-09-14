Logo

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

14.09.2025

19:28

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност
Фото: Youtube/Spectrum News/screenshot

Роберт Дубоа је имао само 18 година када му је полиција на терет ставила убиство дјевојке Барбаре Грамс, злочина због којег је провео 37 година у затвору.

Барбара је била његове старосне доби, а њено беживотно тијело пронађено је те давне 1983. године иза једне стоматолошке ординације. Несрећна дјевојка враћала се касно ноћу са посла када је трагично изгубила живот. За то убиство је Роберт Дубоа био је недужно оптужен и провео је пуних 37 година у затвору, у собици иза решетака покушавајући да докаже своју невиност.

Као неко ко је важио за проблематичног дечка јер му живот није био лак – потицао је из сиромашне породице, имао је једног брата и четири сестре, једна је умрла кад јој је било тек двије године, отац је остао инвалид, а кућа им је изгорјела у страшном пожару. Једна од старијих сестара касније је са 15 година побјегла од њих оптуживши стрица за сексуално злостављање, а баку за малтретирање.

И као неко ко је одрастао у толикој дисфункционалности, као тинејџер у незгодним годинама, уплео се у проблематична друштва, живио живот бунтовника, али увијек у законским оквирима.

Нажалост, недостатак технолошке развијености и сумњичавих инспектора који су у то вријеме у проблематичним америчким квартовима увијек “пикирали” исте људе као потенцијалне кривце, тако је и 18-годишњи Роберт врло лако “упао” на њихову листу осумњичених.

Осудили га на основу трага угриза на жртви

Главни “доказ” којим су се инспектори тада водили у проналажењу одговорног лица за убиство био је траг угриза на жртви, а узимањем отисака зуба наводних осумњичених Робертов се некако подударио са трагом на тијелу убијене дјевојке.

Овакав вид доказивања је касније постао апсолутно дискредитован у судској процедури.

Како могућности испитивања ДНК починиоца тада нису биле могуће, Роберт Дубоа је оптужен за првостепено убиство и скоро четири деценије се трудио да докаже своју невиност – узалудно!

Све до 2020. године када је управо на тај начин, испитивањем ДНК, утврђено да генетски материјал на тијелу жртве није подударан са Робертом и – коначно је ослобођен!

Добио 14 милиона долара одштете од државе

Добио је тада, као већ 56-годишњак, 14 милиона долара на рачун одштете и компензације за недужно служење казне, али више од три и по деценије протраћеног живота у затвору нико не може да му надокнади.

Ипак, он се труди да настави живот оптимистично и изгради што бољу будућност у наредним годинама, а тренутно ради као директор одржавања једног кантри клуба у Тампи – граду који му је нанио највећу трауму у животу.

Он је због своје тешке и необичне судбине постао врло популаран у америчким медијима, а самим тим и широм свијета и зато друштвеним мрежама сада круже његове фотографије приликом хапшења, али и ослобађања из затвора, гдје многи са тугом коментаришу године које су на његовом лицу усљед свега оставиле видљиви траг, пише ЖенаБлиц.

