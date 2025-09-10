Родитељи никада нису регистровали дијете, јер се нису могли договорити око имена

10.09.2025
Наизглед обичан развод у Шангају привукао је пажњу јавности и покренуо лавину коментара на друштвеним мрежама.
Неименовани пар који се вјенчао 2023. године и убрзо добио мушко дијете, нашао се пред судом у округу Пудонг, али не само због развода - већ и озбиљног проблема који се тиче основних права њиховог малишана.
Како је суд објавио, дијете је рођено почетком 2024., али више од годину дана касније и даље није имало извод из матичне књиге рођених, није било пријављено у систем пребивалишта, нити је могло да прими основне вакцине. Све је то навело суд да хитно реагује.
Судија који је водио случај истакао је да су родитељи, упркос бројним приликама, пропустили да дјетету обезбиједе правни идентитет, чиме су угрозили његова права. У образложењу се наводи да су појединачно покушавали да добију извод, али су оба покушаја одбијена због непоштовања процедуре.
Забринути због могућих посљедица по здравље и правни статус дјетета, надлежни су издали посебно "Обавјештење о заштити малољетног дјетета", којим се родитељима налаже да хитно предузму све кораке како би обезбиједили неопходне документе.
Међутим, ни тада није било лако - услиједио је нови спор, овај пут око тога ко ће посједовати оригиналну документацију, преноси Одити Централ.
Суд је, након неколико неуспјешних покушаја посредовања, одлучио да привремено задржи документа, а затим их преда мајци, како би могла да покрене процес пријаве пребивалишта и омогући дјетету приступ здравственим услугама.
Тек касније је откривено да је основни узрок свих компликација био сукоб око имена дјетета! Родитељи се никада нису могли договорити како да назову сина - сваки је имао свој приједлог и одбијао да попусти. Обоје су покушали да региструју дијете у болници са сопственим приједлогом, али су захтјеви одбијени.
Случај је брзо постао виралан, а коментари на друштвеним мрежама нису били благи.
“Овако нешто не би смјело да се дешава. Дијете испашта због тврдоглавости одраслих”, “Име се може промијенити, али посљедице овакве неодговорности могу бити трајне”, “Они нису спремни за родитељство”, писали су корисници.
Ова необична породична драма, иако на први поглед тривијална, показује колико банални сукоби могу прерасти у озбиљне правне и етичке проблеме када су дјеца у питању. Суд је овим поступком јасно поручио - интерес најмлађих мора бити изнад свега.
