Logo
Large banner

Родитељи никада нису регистровали дијете, јер се нису могли договорити око имена

10.09.2025

15:43

Коментари:

0
Родитељи никада нису регистровали дијете, јер се нису могли договорити око имена
Фото: Pixabay

Наизглед обичан развод у Шангају привукао је пажњу јавности и покренуо лавину коментара на друштвеним мрежама.

Неименовани пар који се вјенчао 2023. године и убрзо добио мушко дијете, нашао се пред судом у округу Пудонг, али не само због развода - већ и озбиљног проблема који се тиче основних права њиховог малишана.

policija rs

Хроника

Хапшење у Бијељини: Провалио у Инспекторат и украо рачунарску опрему и два аутомобила

Хитна реакција суда

Како је суд објавио, дијете је рођено почетком 2024., али више од годину дана касније и даље није имало извод из матичне књиге рођених, није било пријављено у систем пребивалишта, нити је могло да прими основне вакцине. Све је то навело суд да хитно реагује.

Судија који је водио случај истакао је да су родитељи, упркос бројним приликама, пропустили да дјетету обезбиједе правни идентитет, чиме су угрозили његова права. У образложењу се наводи да су појединачно покушавали да добију извод, али су оба покушаја одбијена због непоштовања процедуре.

Забринути због могућих посљедица по здравље и правни статус дјетета, надлежни су издали посебно "Обавјештење о заштити малољетног дјетета", којим се родитељима налаже да хитно предузму све кораке како би обезбиједили неопходне документе.

Превара / Илустративна фотографија

Љубав и секс

Катарина преварила мужа с кумом, оцем и братом: Прави шок приредио супруг

Шта је узрок проблема?

Међутим, ни тада није било лако - услиједио је нови спор, овај пут око тога ко ће посједовати оригиналну документацију, преноси Одити Централ.

Суд је, након неколико неуспјешних покушаја посредовања, одлучио да привремено задржи документа, а затим их преда мајци, како би могла да покрене процес пријаве пребивалишта и омогући дјетету приступ здравственим услугама.

Тек касније је откривено да је основни узрок свих компликација био сукоб око имена дјетета! Родитељи се никада нису могли договорити како да назову сина - сваки је имао свој приједлог и одбијао да попусти. Обоје су покушали да региструју дијете у болници са сопственим приједлогом, али су захтјеви одбијени.

принц Вилијам

Сцена

Сукоб Кејт и Меган не престаје: Да ли браћа због жена не причају?

Случај постао виралан

Случај је брзо постао виралан, а коментари на друштвеним мрежама нису били благи.

“Овако нешто не би смјело да се дешава. Дијете испашта због тврдоглавости одраслих”, “Име се може промијенити, али посљедице овакве неодговорности могу бити трајне”, “Они нису спремни за родитељство”, писали су корисници.

Ова необична породична драма, иако на први поглед тривијална, показује колико банални сукоби могу прерасти у озбиљне правне и етичке проблеме када су дјеца у питању. Суд је овим поступком јасно поручио - интерес најмлађих мора бити изнад свега.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Родитељи

razvod braka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хилари Даф најавила повратак музици након 10 година

Сцена

Хилари Даф најавила повратак музици након 10 година

16 ч

0
Уз ратне заставе славе протјеривање и убиства Срба

БиХ

Уз ратне заставе славе протјеривање и убиства Срба

16 ч

4
Виктор Орбан

Свијет

Орбан о говору Фон дер Лајенове: Није морала да се мучи, сви знамо мане ЕУ

16 ч

0
Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

Свијет

Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner