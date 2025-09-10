Родитељи оставили дијете у гепеку и отишли у ресторан

Извор:
Драматичне сцене одиграле су се у недељу у Бергасе у бечком округу Алсергрунд. Свједок је подигао узбуну јер је видио мушкарца како ставља мало дијете у гепек паркираног аутомобила - а затим нестаје.
Мушкарац (37) је закључао врата аутомобила и једноставно отишао. Свједок је обавијестио полицију око 14:30. Када су службеници стигли, погледали су кроз задње стакло и видјели дијете (2) у гепеку. Одмах су разбили прозор како би ослободили дјечака.
Убрзо након тога, родитељи дјетета вратили су се до возила. Према полицији, отац је објаснио да је дијете требало само да спава и да је стављено у гепек "јер су хтјели на кратко да оду у ресторан", рекао је портпарол полиције Филип Хаслингер за АПА.
Контактирано је Одељење за заштиту младих (МА 11), а у првом разговору родитељи су показали разумијевање: "Дубоко су погођени и желе да сарађују с нама", рекла је портпаролка Ингрид Пешман за АПА.
Конкретно, развијен је план подршке који ће сада регулисати даљу сарадњу између власти и родитеља.
То укључује, између осталог, редовне посјете дому, али и разговоре у оквиру савјетовања за родитељство, те блиско праћење околине дјетета. "Сложили су се с тим", каже Пешман.
Мушкарац је већ више пута пријављиван - наводно се понашао агресивно према полицајцима. Бечко јавно тужилаштво сада истражује да ли су родитељи починили евентуална кривична дјела, пише Телеграф.
