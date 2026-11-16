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Родитељи отворили кћеркин профил па занијемили од ужаса

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АТВ редакција
16.11.2026 11:25

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Запослени у једној стрељани пријавили су да је клијент себи нанио тешке повреде и затражили хитну медицинску помоћ, док су полицију позвали узнемирени родитељи Анастасије (28), страхујући да им је кћерка убијена.
Фото: X/printscreen

Московским хитним службама 14. новембра стигла су два позива у размаку од око сат времена, која су у први мах дјеловала потпуно неповезано.

Запослени у једној стрељани пријавили су да је клијент себи нанио тешке повреде и затражили хитну медицинску помоћ, док су полицију позвали узнемирени родитељи Анастасије (28), страхујући да им је кћерка убијена.

Убрзо је утврђено да су оба случаја директно повезана. Према првим резултатима истраге, Дмитриј (38) дошао је на разговор са бившом дјевојком у изнајмљени стан недалеко од комплекса ВДНХ. Расправа је ескалирала, након чега је мушкарац хладним оружјем усмртио Анастасију.

Језива објава на друштвеним мрежама

Након злочина, Дмитриј је узео Анастасијин мобилни телефон, фотографисао мјесто злочина и фотографију објавио на њеном профилу на друштвеној мрежи, уз поруку:

„Ниси се играла са правом особом и платила си за то. Збогом.“

Узнемирујућу објаву видјели су Анастасијини пријатељи на друштвеним мрежама, укључујући и њене родитеље, који су одмах алармирали полицију.

Осумњичени је након тога отишао у стрељачки клуб, гдје је себи нанио повреде опасне по живот. Љекари су покушали реанимацију, али је преминуо.

Бурна веза и позадина односа

Према наводима руских медија, Дмитриј је радио као козметичар за ласерску епилацију мушкараца, а у судским евиденцијама пронађене су двије раније осуде особе са истим именом и презименом – због наркотика и незаконитог пријављивања миграната. Недавно је отворио и налоге на сајтовима за одрасле.

Анастасијина пријатељица испричала је за портал КП.РУ да је пар годинама био у турбулентној вези.

„Предложио је Насти да учествује у томе. Били су у вези неколико година, али то се није могло назвати нормалним односом – стално су се мирили и раскидали. Неколико пута је бјежала од њега, чак и у иностранство. Живјела је у Турској и Азији. Када би се вратила у Москву, он би јој поново писао“, навела је њена пријатељица.

Анастасија се на друштвеним мрежама бавила козметичким услугама, попут надоградње трепавица и косе, као и уређивањем обрва, а радила је и као фитнес тренер.

Иако су се на интернету појавиле гласине о њеном наводном раду у индустрији за одрасле, њене пријатељице то оштро демантују.

„Радила је као модел, учествовала је у модним фотографисањима, али није радила ништа незаконито“, поручиле су њене блиске пријатељице.

(Курир)

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Русија

Полиција

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