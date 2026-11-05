Родитељи погинули у саобраћајној несрећи: Кћерка (2) преживјела са шест прелома

Аутор:АТВ редакција
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Државна полиција Аљаске саопштила је да су надлежни органи обавијештени 19. октобра о страшној саобраћајној несрећи, тј. директном судару на 115. миљи ауто-пута Паркс, испред бензинске станице у мјесту Трапер Крик.
На основу прелиминарне истраге, званичници су навели да је црни "Субару Форестер" којим је управљала Саша Харт (38) из Фербанкса, ишао на југ ауто-путем и прешао средњу линију, директно се сударивши са бијелим камионетом „"Форд Ф-250" који се кретао на сјевер.
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"Саша Харт и њен супруг, 41-годишњи становник Фербанкса Дејвид Харт, проглашени су мртвима на лицу мјеста од стране екипе хитне помоћи", саопштила је полиција.
Мала ћерка овог пара претрпјела је повреде које нису опасне по живот и превезена је у болницу у Анкориџу, навела је Државна полиција Аљаске.
Судар се догодио у удаљеном дијелу руте, према ријечима начелника ватрогасне службе Фербанкса Ентруа Кокара.
"Аљаска је пространа. Чак и у насељеним подручјима, у многим ситуацијама сте далеко од помоћи", рекао је Кокаро телевизији КТУУ. "Па, док не стигнете до Василе или Фербанкса, нема правих медицинских установа. Нема болница."
Чланови породице идентификовали су дјевојчицу као Пејџ Харт (2) у интервјуу за КТУУ у четвртак, 29. октобра. Рекли су да су Саша и Дејвид недавно обиљежили 10. годишњицу брака.
"Саша је једноставно постала једна од нас", рекла је Шери Елтерман-Харт, Дејвидова сестра. "Били смо веома блиски са Дејвидом прије него што су се упознали. Али када је она дошла, једноставно се савршено уклопила."
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Кејти Рагсдејл, још једна Дејвидова сестра, рекла је да је Пејџ била читав свијет овог пара, додајући да је дјевојчица наслиједила особине својих родитеља: мамину мргодну фацу и њену љубав према слаткишима.
Породица је такође рекла да се Пејџ опоравља након што је у судару претрпјела прелом шест костију.
Државна полиција Аљаске је у вријеме несреће саопштила да је истрага и даље у току.
(Она.рс)
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