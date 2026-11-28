Аутор:АТВ редакција
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Украјинска војска извела је током ноћи 28. новембра напад дроновима на Ростовску област у Русији, при чему је, према извјештајима канала за праћење ситуације на Телеграму, погођено подручје у близини Новошахтинске рафинерије нафте.
Мјештани су пријавили да су се велике групе дронова приближавале граду Новошахтинску, непосредно прије него што је у близини постројења примијећен пожар. Гувернер Ростовске области Јуриј Сљусар тврдио је да је изнад града оборено више од 50 дронова.
Анализа отворених обавјештајних података (ОСИНТ), коју је спровео канал АСТРА за праћење догађаја, закључила је да је пожар највјероватније избио на резервоарима за складиштење горива у оквиру постројења.
Лист "Кијев индепендент" наводи да у овом тренутку не може независно да потврди извјештаје о нападу. Украјинска војска још се није огласила поводом пријављеног удара.
Ukrainian long-range drones attacked two Russian oil facilities last night.
Strikes were carried out on the Novoshakhtinsk Oil Refinery in Rostov Oblast, as well as the Samara Linear Production and Dispatch Station (LPDS) in Samara Oblast. Large fires are now burning at both facilities.
The Samara LPDS is used for sulphur-blending and distributing crude oil to the Kuibyshev–Tikhoretsk and Druzhba pipelines. It is the largest oil storage facility and reservoir park in Europe.
The Novoshakhtinsk Refinery has a maximum annual capacity of 7.5 million tons of oil, and specialises in the production of motor gasoline, diesel fuel, aviation kerosene, fuel oil, and bitumen. It was previously attacked five days ago on November 23.— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 28, 2026
Чини се да је ово други напад на исто постројење за мање од недјељу дана. Генералштаб украјинске војске потврдио је у саопштењу од 27. новембра да је раније током те недјеље изведен напад на Новошахтинску рафинерију нафте.
У нападу 23. новембра уништено је 20 хоризонталних резервоара за складиштење нафте, док је још 21 хоризонтални резервоар, 11 вертикалних резервоара и један дио цјевовода оштећен. Годишњи капацитет прераде ове рафинерије износи до 7,5 милиона метричких тона нафте.
(Курир)
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