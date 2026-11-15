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Роналдињо се вратио и одиграо званичан меч!

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АТВ редакција
15.11.2026 21:05

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Бивши бразилски фудбалер Роналдињо посматрао је утакмицу Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Хаитија у Филаделфији, у петак, 19. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Petr David Josek

Послије пуних 11 година Роналдињо Гаучо (48) је одиграо званичан меч!

Бразилски мађионичар је послије тачно 4.068 дана обукао "десетку" у побједи његове Равене у дербију Серије Ц против Форлија.

И одмах је једним потезом подсјетио на славне дане. Иницирао је акцију када је дотурио лопту свом саиграчу, а овај Донатију за спектакуларан погодак у 35. минуту.

Равена је на крају славила са 2:0, а Роналдињо је одиграо само прво полувријеме.

Иначе, на стадиону "Бенели" било је присутно 7.000 гледалаца. На трибинама је Роналдиња и екипу дочекала парола "Итерум рудент леонес" (Лавови ће поново рикати).

Занимљиво је да је утакмица преношена на чувеном Тајмс скверу у Њујорку.

Подсјетимо, Роналдињо је посљедњу утакмицу одиграо за Флуминенсе у септембру 2015. године. Посљедњи погодак је постигао 18. маја 2015. године.

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Таг :

Роналдињо

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