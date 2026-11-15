Роналдињо се вратио и одиграо званичан меч!

Аутор:АТВ редакција
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Послије пуних 11 година Роналдињо Гаучо (48) је одиграо званичан меч!
Бразилски мађионичар је послије тачно 4.068 дана обукао "десетку" у побједи његове Равене у дербију Серије Ц против Форлија.
И одмах је једним потезом подсјетио на славне дане. Иницирао је акцију када је дотурио лопту свом саиграчу, а овај Донатију за спектакуларан погодак у 35. минуту.
Равена је на крају славила са 2:0, а Роналдињо је одиграо само прво полувријеме.
Ronaldinho vs Forli— c0mp (@c0mpmilano) November 15, 2026
46 years old pic.twitter.com/CiPo8Mwzfi
Иначе, на стадиону "Бенели" било је присутно 7.000 гледалаца. На трибинама је Роналдиња и екипу дочекала парола "Итерум рудент леонес" (Лавови ће поново рикати).
Занимљиво је да је утакмица преношена на чувеном Тајмс скверу у Њујорку.
Подсјетимо, Роналдињо је посљедњу утакмицу одиграо за Флуминенсе у септембру 2015. године. Посљедњи погодак је постигао 18. маја 2015. године.
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