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Рубио: Настављају се покушаји да се пронађе рјешење кроз преговоре

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20.10.2026 13:38

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

САД настављају са покушајима да се кроз преговоре пронађе рјешење за ситуацију у Украјини, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Чинимо све што је у нашој моћи да доведемо стране до мјеста са којег се рат може завршити кроз преговоре", рекао је Рубио новинарима.

Лист "Њујорк тајмс" објавио је раније данас да ће предсједник САД Доналд Трамп, наводно, вршити притисак на предсједника Украјине Владимира Зеленског да пристане на мир под руским условима, преноси Срна.

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Тагови :

Марко Рубио

Сједињене Америчке Државе

Украјина

Русија

Доналд Трамп

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