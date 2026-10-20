Рубио: Настављају се покушаји да се пронађе рјешење кроз преговоре

Аутор:АТВ редакција
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САД настављају са покушајима да се кроз преговоре пронађе рјешење за ситуацију у Украјини, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Чинимо све што је у нашој моћи да доведемо стране до мјеста са којег се рат може завршити кроз преговоре", рекао је Рубио новинарима.
Лист "Њујорк тајмс" објавио је раније данас да ће предсједник САД Доналд Трамп, наводно, вршити притисак на предсједника Украјине Владимира Зеленског да пристане на мир под руским условима, преноси Срна.
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