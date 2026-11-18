Аутор:АТВ редакција
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Ко има право да одлучује о унутрашњим питањима суверених држава и гдје су границе овлашћења међународних актера?
Ово питање поново је отворио амерички државни секретар Марко Рубио, који се недавно обратио на конференцији Федералистичког друштва у Вашингтону, износећи ставове о међународном праву, суверенитету држава и улози неизабраних међународних институција. Његове поруке посебно су занимљиве у контексту политичких прилика у БиХ, јер се у значајној мјери подударају са ставовима руководства Републике Српске о наметању одлука, улози странаца и положају страних судија.
"Стране судије треба да оду! Неизабрани странци не могу да намећу правила! Суверене државе саме одлучују о својој будућности!", нису ово најновије поруке некога од званичника Републике Српске, него ставови Марка Рубија, државног секретара Сједињених Америчких Држава, једног од највиших званичника америчке администрације.
На конференцији Федералистичког друштва, Рубио је оштро критиковао међународне институције, неизабране судије и глобалну бирократију, оптужујући их да међународно право користе као средство за наметање сопствених интереса и ограничавање суверенитета држава.
Република Српска
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"За ову глобалну елиту, међународно право није неутрално тијело правила. Међународно право је инструмент. Инструмент за унапређење њихових интереса под изговором универзалних принципа", јасан је Рубио.
Рубио тврди да неизабране међународне структуре себи дају овлашћења која превазилазе границе њиховог мандата, па чак и право да одлучују о унутрашњим питањима суверених држава. Посебно је критиковао Међународни кривични суд.
"Предсједник Трамп донио је одлуку без преседана да уведе санкције лажном Међународном кривичном суду. Лажном суду, који је неизабрани свјетски трибунал и који полаже право да буде изнад закона и устава суверених држава", рекао је он.
И Република Српске се годинама бори против судова који се постављају изнад Устава БиХ и Републике Српске. Годинама Српска упозорава на наметање закона, као и на учешће страних судија у Уставном суду БиХ. Сличне ставове о страном интервенционизму и наметању одлука износио је и предсједник Милорад Додик.
"Дозвољавају да се неко ко нема никакав правни основ овдје понаша као слон у стакларској радњи, као овај /Кристијан/ Шмит. Све сте чинили да не будемо у томе. Нисте нашли ни разлога достојног да разговарате о свим тим питањима, него сте све то наметали", ријечи су предсједника Милорада Додика из фебруара прошле године.
Поменуо је Рубио и придржавање америчког Устава као основу политичког дјеловања. На поштовање Устава БиХ и слова Дејтона деценијама позива и Република Српска.
"Џаба причате о закону. Не може ниједан закон, господо правници из Високог судског и тужилачког савјета, из Тужилаштва БиХ и Суда БиХ - ниједан закон не може суспендовати Устав", рекао је Додик, такође у фебруару прошле године.
Рубио је истакао да би потчињавање стерилној визији радикалних судија или бездушних глобалних бирократа значило издају "онога што јесмо".
"Издати саме себе. Праву Америку", рекао је Рубио.
Рубиова критика неизабраних међународних актера и одбрана суверенитета одјекују у аргументима које Република Српска износи годинама. А порука је јасна - о судбини једне земље и њених грађана треба да одлучују њене институције и изабрани представници.
(РТРС)
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