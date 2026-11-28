Аутор:АТВ редакција
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Руске оружане снаге погодиле су трафостаницу у Кијеву и комбиновану топлану у Кијевској области које снабдијевају предузећа у оквиру украјинског војноиндустријског комплекса, саопштило је руско Министарство одбране.
Руске оружане снаге данас у погодиле брод за суви терет у Црном мору, источно од Одесе, који је испоручивао војну опрему Украјини.
Из Министарства је наведено да су руске снаге користиле дронове за напад на енергетску и транспортну инфраструктуру, као и на пловила која послују у сврху подршке украјинским оружаним снагама.
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