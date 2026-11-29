Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Руске Федерације су током ноћи извеле нападе дроновима на индустријска предузећа, логистичке и транспортне објекте и бродове који се користе за потребе Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
У Кременчуку, у Полтавској области, оштећене су радионице фабрике дувана „ЈТИ Украјина“, гдје се производила муниција за Оружане снаге Украјине, наводи се у саопштењу.
Логистички центар „Мирс“, који се користи за складиштење и дистрибуцију војних залиха, погођен је у Одеси, додају у министарству.
Осим тога, у Запорожју су руске снаге погодиле Преображенски друмски и жељезнички мост преко ријеке Дњепар, који се користи за транспорт војних залиха у зону борбених дејстава у Донбасу.
У Шостки, у Сумској области, оштећено је складиште за беспилотне летјелице дугог и средњег домета.
У министарству такође истичу да је у Црном мору, 93 километра југозападно од Одесе, погођен теретни брод који је испоручивао терет двоструке намјене за украјинску војску.
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