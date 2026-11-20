Аутор:АТВ редакција
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Руске оружане снаге покренуле су масовни удар на објекте украјинског војноиндустријског комплекса, енергетске објекте и транспортну инфраструктуру у Кијеву и неколико других региона, саопштило је данас руско Министарство одбране.
Како је наведено, руске оружане снаге извеле су масовни напад користећи прецизно оружје са копна, мора и из ваздуха, као и беспилотне летјелице.
„Као резултат напада, оштећена су предузећа украјинског војноиндустријског комплекса и складишни терминали који се баве производњом и складиштењем крстарећих ракета, беспилотних летјелица великог и средњег домета, енергетски објекти и транспортна инфраструктура у граду Кијеву, Кијевској, Дњепропетровској, Николајевској, Лавовској и Ивано-Франковској области“, наводи се у саопштењу, преноси агенција РИА Новости.
🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Russian ballistic missiles reportedly hit THREE major bridges and critical infrastructure in Kyiv!
Mayor Vitali Klitschko reports damage to the Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi and Southern bridges.
Traffic restrictions are in effect, with possible electricity disruptions across parts of the capital.
Ukrainian monitors report more ballistic missiles heading toward Kyiv and Kalibr cruise missiles toward Vinnytsia.
Additional claims of strikes on two other bridges remain unconfirmed.
Klitschko has urged residents to avoid unnecessary travel and businesses to shift to remote work.
Emergency crews are responding as damage assessments continue.
Source: DDGeopolitics on TG, WF Witness on TG \ Writer: Naz— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2026
Раније данас градоначелник Кијева Виталиј Кличко саопштио је да су три моста у Кијеву – Подољско-Воскресенски, Дарнички и Јужни – оштећена у руском нападу балистичким ракетама током ноћи, због чега је саобраћај између лијеве и десне обале града отежан.
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