Аутор:АТВ редакција
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Замислите да се ваша техника одједном запали без икаквог видљивог знака шта је то узроковало. Нема пуцња, нема снажног зрака. Можда не дјелује нарочито спектакуларно, али је изузетно ефикасно. Управо тако функционишу ласерски системи развијени у Русији.
Ласерски систем компаније „Ростех“, распоређен у пограничном подручју, свакодневно уништава десетине украјинских дронова, а за протекла два мјесеца оборио је скоро 1.000 украјинских дронова, изјавио је генерални директор компаније Сергеј Чемезов.
„Ефикасност ласерских система је веома висока. Навешћу један примјер: у пограничном подручју — нећу прецизирати ком — поставили смо ласер ради заштите једног од наших објеката. Ту се налази тек два мјесеца, а већ је оборио око хиљаду дронова. Сваког дана уништи на десетине дронова“, рекао је Чемезов.
Према ријечима руског војног стручњака Јурија Кнутова, зрак овог ласерског система не може се видјети, односно визуелно је непримјетан.
„Зрак се не види голим оком. Он се усмјерава у једну тачку, пробијајући отвор кроз циљ. На тај начин дрон може да се запали или могу да буду оштећене његове структурне компоненте, што доводи до његовог уништења“, објаснио је Кнутов.
Код дронова авионског типа, са фиксним крилима, гориво се налази у крилима. Када сноп загрије резервоар, гориво се запали и летјелица изгори. Један такав „хитац“ готово ништа не кошта.
Иако је сам ласер прилично скуп, када се упореди са објектима које може да заштити, као и са трошковима употребе конвенционалне противваздухопловне муниције, јасно је да се улагање у такав ласер вишеструко исплати. У случају уништења неког објекта, трошак његове замјене или обнављања могао би лако бити сто или више пута већи од цијене самог ласера.
Ласер се већ налази на експерименталном борбеном дежурству и извршава задатке, али је и даље у фази додатног усавршавања.
„Биће идентификовани различити недостаци, а ласер ће се довести до нивоа на којем ће серијска производња бити мање сложена“, додао је експерт.
Треба имати у виду да се ефикасност ласера смањује у условима магле или кише. То је, између осталог, разлог због којег такво оружје не може да замијени друге системе противваздушне одбране, али зато представља одличну допуну тим системима. Стога распоређивање ласерског система у пограничном подручју чини дио унапријеђене, вишеслојне мреже ПВО, у којој технологије засноване на новим физичким принципима допуњују постојећа одбрамбена средства.
(Спутњик)
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