Аутор:АТВ редакција
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Кијев је у сриједу касно навече био мета новог руског напада балистичким ракетама.
Према првим информацијама, погођени су тржни центар и још два објекта на источној страни града, а у нападу су повријеђене четири особе.
Градоначелник Кијева Виталиј Кличко потврдио је да напад још траје, позивајући становнике да не напуштају склоништа док не прође опасност.
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Међу повријеђенима су двије особе које су задобиле теже повреде, навео је Кличко у објави на Телеграму.
Према његовим ријечима, једна од погођених зграда претрпјела је велика оштећења. Објекти су се налазили на источној страни ријеке Дњепар, која дијели украјинску пријестоницу.
Свједоци Ројтерса јавили су да су се током напада у граду чуле двије серије снажних експлозија, док су упозорења на опасност од нових удара и даље била на снази.
🚨 RUSSIAN MISSILE STRIKE HITS KYIV, FOUR INJURED
Russia launched a ballistic missile attack on Ukraine’s capital late Wednesday, November 25, hitting multiple locations in the city.
Key developments:
🔹 A shopping mall and other non-residential buildings were struck in Kyiv’s Desnianskyi district.
🔹 At least four people were injured.
🔹 Two victims were hospitalised in serious condition.
🔹 Buildings in an industrial area were also damaged.
🔹 The attack came amid wider Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure, affecting power supplies in several regions.
Emergency services responded as the damage and casualties were assessed.
The Russia-Ukraine conflict continues to put civilian lives and critical infrastructure at risk.
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#Kyiv #UkraineWar #RussiaUkraineWar #WorldNews— World Press Centre (@WorldPressCentr) November 26, 2026
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