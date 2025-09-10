10.09.2025
Пољска није представила доказе да дронови оборени на њеној територији потичу из Русије саопштио је отправник послова у амбасади Русије у Пољској Андреј Ордаш и навео да су они долетели из правца Украјине.
"Сматрамо да су оптужбе неосноване. Никакви докази да ти дронови имају руско поријекло нису представљени", нагласио је Ордаш и додао да, с обзиром на ранија искуства, не треба се ни надати да ће Пољаци то учинити.
Према његовим ријечима, дронови су долетјели из другог смјера.
"Знамо једну ствар – ови дронови су летјели из правца Украјине", рекао је Ордаш.
На наводе Пољске одговорио је и портпарол Кремља Дмитриј Песков, рекавши да оптужбе без аргумената нису ништа ново, али да је ово питање ипак за Министарство одбране.
"Руководство ЕУ и НАТО-а свакодневно оптужује Русију за провокације. Најчешће, чак и не покушава покушаја да пружи било какве аргументе", одговорио је Песков на питање о оптужбама Пољске, пише РТ Балкан.
Према његовим ријечима, од пољског руководства нису стизали захтјеви за контакте са руском страном.
Руски отправник послова је потврдио да је позван у Министарство спољних послова Пољске у вези са извјештајима о дроновима. Према његовим ријечима, током инцидената једини објекат чије је поријекло потврђено била је украјинска ракета.
"Желио бих да подсјетим да је једини случај у ком је потврђено поријекло војног објекта који је пао на територију Пољске новембар 2022. године. Ракета је била украјинска. Том приликом су погинула два пољска држављанина", рекао је Ордаш.
Он је такође скренуо пажњу на то да су актери свих шпијунских скандала у Пољској, који су наводно повезани са Русијом, у већини случајева грађани Украјине. Према његовим ријечима, упада у очи то да је велика већина лица ухапшених у Пољској под оптужбама за саботаже које су наводно организовале руске специјалне службе, управо украјинске националности.
"Нека се власти у Варшави замисле ко заиста стоји иза ове ескалације и коме је она у ствари у интересу. Русија апсолутно није заинтересована за било какву ескалацију односа с Пољском, али, нажалост, тешко је очекивати да ће нас пољске власти, у својој заслепљеној мржњи усмјереној против Русије, уопште чути", закључио је Ордаш.
Раније је пољски премијер Доналд Туск изјавио да су изнад Пољске оборени дронови који су "представљали опасност" и навео да вјерује да су били "руски", али за ту тврдњу није изнио никакве доказе.
