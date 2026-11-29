Аутор:АТВ редакција
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Руске оружане снаге погодиле су брод за суви терет у Црном мору који је испоручивао војну опрему Украјини, саопштило је руско Министарство одбране.
Брод је погођен у Црном мору, југозападно од Одесе.
Министарство наводи да су двије трафостанице, такође, биле мета напада, једна је у граду Дњепродзершинску у Дњепропетровској области, а друга у насељу Краснопавловка у Харковској области.
Поред тога, руске оружане снаге погодиле су и фабрику дувана "Филип Морис" у Харкову која је реновирана за производњу муниције за украјинску војску, преноси Срна.
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