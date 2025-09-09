Руски директор пронађен одрубљене главе испод моста

09.09.2025
Алексеј Синитсин, извршни директор произвођача минералног ђубрива К-Потасх Сервице, пронађен је мртав у близини Калињинграда, поставши 19. руски директор који је умро под мистериозним околностима од почетка рата Русије против Украјине, јавља Kyiv Индепендент.
Његово тијело пронађено је обезглављено испод моста.
За тијело је било причвршћено и уже за вучу, извијестила је руска државна медијска кућа РИА Новости, под контролом Кремља, позивајући се на свој извор у полицији.
Од 2022. године најмање 19 високих директора и пословних људи, многи повезани с руским нафтним и плинским дивовима, укључујући Лукоил, Газпром и Транснефт, умрли су под сумњивим околностима у Русији и иностранству.
Прошлог мјесеца су умрли Дмитриј Осипов, предсједник управе Уралкалија, једног од највећих руских произвођача поташа, и Михаил Кенин, оснивач и већински дионичар водеће фирме за развој некретнина Самолет. Узроци смрти нису објављени, наводи Kyiv Индепендент, преноси Телеграф.
Од почетка руске операције у Украјини, низ смртних случајева под нејасним или необичним околностима забиљежен је не само у пословној заједници већ и међу полицијским и владиним службеницима.
