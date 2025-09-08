Logo
Large banner

Руско МСП: Осуђујемо покушаје Запада да уклони Додика са политичке сцене

08.09.2025

12:25

Коментари:

2
Руско МСП: Осуђујемо покушаје Запада да уклони Додика са политичке сцене

Русија најоштрије осуђује покушаје Запада да непоштеним методама уклони предсједника Републике Српске Милорада Додика са политичке сцене, саопштило је Министарство спољних послова Руске Федерације.

- Русија најоштрије осуђује покушаје Запада да уклоне легално изабраног и легитимног предсједника Републике Српске Милорада Додика са политичке сцене непоштеним средствима. Неправедна пресуда која му је изречена у фабрикованом кривичном поступку, заједно са политички мотивисаном одлуком Централне изборне комисије БиХ да Додику одузме предсједнички мандат, носи значајан дестабилизујући потенцијал - наводи се у саопштењу.

Москва се такође залаже за враћање ситуације у БиХ у легалне демократске токове, напомиње Министарство.

dodik lavrov 2

Република Српска

Састанак Додика и Лаврова

- Ово захтијева хитно затварање ОХР-а која је постала главни генератор проблема у БиХ, обнављање директног дијалога између самих страна у БиХ и крај мијешања Запада у унутрашње послове БиХ - наглашава се у саопштењу, преносе РИА Новости.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Русија

Сергеј Лавров

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

АТВ у посједу документа: Без вета у Вијећу народа

Република Српска

АТВ у посједу документа: Без вета у Вијећу народа

1 д

2
Путин поднио захтјев Думи: Повлачење

Свијет

Путин поднио захтјев Думи: Повлачење

1 д

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Овако то раде Руси: Ево како је "пао" осумњичени за тероризам

1 д

0
У Бањалуци ухапшен Раде Николић!

Хроника

У Бањалуци ухапшен Раде Николић!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner