Руско МСП: Осуђујемо покушаје Запада да уклони Додика са политичке сцене

08.09.2025
12:25
Коментари:2
Русија најоштрије осуђује покушаје Запада да непоштеним методама уклони предсједника Републике Српске Милорада Додика са политичке сцене, саопштило је Министарство спољних послова Руске Федерације.
- Русија најоштрије осуђује покушаје Запада да уклоне легално изабраног и легитимног предсједника Републике Српске Милорада Додика са политичке сцене непоштеним средствима. Неправедна пресуда која му је изречена у фабрикованом кривичном поступку, заједно са политички мотивисаном одлуком Централне изборне комисије БиХ да Додику одузме предсједнички мандат, носи значајан дестабилизујући потенцијал - наводи се у саопштењу.
🗓 На 9 сентября в Москве запланирована встреча С.В.Лаврова с Президентом Республики Сербской (в составе БиГ) М.Додиком.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 8, 2025
Предполагается обсудить проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах.https://t.co/AEVjjRS5Hv pic.twitter.com/QP9wwVB7rS
Москва се такође залаже за враћање ситуације у БиХ у легалне демократске токове, напомиње Министарство.
Република Српска
Састанак Додика и Лаврова
- Ово захтијева хитно затварање ОХР-а која је постала главни генератор проблема у БиХ, обнављање директног дијалога између самих страна у БиХ и крај мијешања Запада у унутрашње послове БиХ - наглашава се у саопштењу, преносе РИА Новости.
