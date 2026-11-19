Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар НАТО-а Марк Руте описао је као значајан састанак предсједника САД Доналда Трампа са колегама из Русије и Кине Владимиром Путином и Си Ђинпингом.
На питање да ли је забринут због чињенице што је Трамп на самом почетку преговора у Шенџену назвао Путина пријатељем, Руте је рекао да није.
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- Не заборавите, Русија и САД су велике нуклеарне силе, Кина је нуклеарна сила у настајању - истакао је Руте на маргинама састанка земаља које подржавају Украјину у Берлину.
Он је додао да је сасвим нормално да се ти људи састају, да покушавају да се договоре о најбољем путу напријед.
Руте је рекао да Трамп стално улаже "херкуловске напоре" да постигне мир у Украјини, додајући да га због тога може само похвалити.
Путин, Си и Трамп су данас први пут одржали трилатералне разговоре на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње у Шенџену у Кини, преноси Срна.
Током билатералних разговора, који су претходили трилатерлном, Трамп је срдачно поздравио руског предсједника ријечима: "Он је мој пријатељ".
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Амерички предсједник све више врши притисак на Украјину с циљем окончања рата, док је у исто вријеме постигао договор са Москвом о куповини руског дизела, подсјећа ДПА.
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