Аутор:АТВ редакција
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Пратња руског предсједника Владимира Путина наводно је у сриједу, 18. новембра, донијела руску актовку за командовање нуклеарним снагама у Кину, гдје се он придружио свјетским лидерима у Шенжену на самиту АПЕК-а.
АПА је, позивајући се на руске медије, објавила да је један од Путинових пратилаца новинарима потврдио да је ријеч о опреми која се користи за командовање руским стратешким нуклеарним снагама.
Актовка, позната под називом „Чегет“, омогућава предсједнику приступ безбједним војним комуникацијама током путовања.
Уређај је развијен током совјетске ере и добио је име по планини Чегет на Кавказу. Он је дио руског система за командовање и контролу нуклеарним наоружањем.
Омогућава високим државним и војним званичницима да комуницирају током кризе и преносе одобрења у вези са употребом нуклеарног оружја. Војне командне јединице и даље су одговорне за спровођење тих наређења.
У студији америчке Поморске постдипломске школе (US Naval Postgraduate School) наводи се да је Чегет преносива опрема која се користи за „припрему и издавање одобрења за употребу нуклеарног оружја“.
A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping.
Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was.
Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location.— CBS News (@CBSNews) November 18, 2026
Јавно доступни снимци пружају увид у старију верзију уређаја. Руска војна телевизија Звезда приказала је 2019. године отворену актовку са нумерисаним тастерима, бијелим дугметом са натписом „Launch“ (лансирање) и црвеним дугметом „Cancel“ (поништи).
Водитељ је тада објаснио да је појединачна флеш-картица такође један од кључева система. Демонстрација се односила на старији модел и не потврђује како је конфигурисан уређај који наводно сада прати Путина.
Јавно доступна истраживања указују и на постојање терминала повезаних са министром одбране и начелником Генералштаба, али њихове прецизне улоге и услови за издавање одобрења остају тајна.
Нуклеарна актовка привукла је пажњу током Путинове посјете Пекингу 18. октобра 2023. године.
Ројтерс је тада извијестио да су два руска морнаричка официра у униформама, носећи актовке, пратила Путина између састанака након разговора са кинеским предсједником Си Ђинпингом. Камере су зумирале једну од актовки.
„Постоје одређене актовке без којих ниједно Путиново путовање није потпуно“, написали су дописници руске државне новинске агенције РИА испод снимка.
Уређај се појављивао и током смјена на мјесту предсједника Русије. Историјске фотографије приказују како Путин преузима актовку од Бориса Јељцина у децембру 1999. године, а затим је поново преузима од Дмитрија Медведева у мају 2012. године.
Чегет омогућава редован приступ мрежи за нуклеарно командовање током предсједникових путовања. АПА није извијестила о било каквој промјени степена борбене готовости руских нуклеарних снага, преноси „Кијев пост“.
(Телеграф)
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