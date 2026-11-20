Аутор:АТВ редакција
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Естонски премијер Кристен Михал изјавио је да ће Естонија од 1. децембра на шест мјесеци обуставити саобраћај на свим друмским граничним прелазима са Русијом због безбједносних разлога и "учесталих непријатељских активности Москве".
Одлука се односи на свих пет друмских граничних прелаза – Нарва 1, Нарва 2, Коидула, Лухама и Сатсе, а биће преиспитана након шест мјесеци како би се процијенило да ли је потребно продужити или измијенити уведене мјере, преноси ЕРР.
BREAKING:
From December 1, Estonia will close its border crossings with Russia.
The Estonian government made the decision after an attempted arson attack on a UAV production plant ordered by Russia.
Prime Minister Kristen Michal announced the intention to fully close the border with Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026
Михал је на конференцији за новинаре рекао да је у посљедње вријеме забиљежено више узастопних напада из Русије на Естонију и да нема назнака да ће такве активности бити смањене.
„Општа слика је таква да се непријатељско дјеловање Русије ни на који начин не смањује“, изјавио је естонски премијер, додајући да ни у Европи нема назнака да се приступ предсједника Русије Владимира Путина промијенио.
Он је навео да су естонске безбједносне службе током претходних година регистровале више од 10 различитих напада усмјерених против Естоније.
Естонска влада ће у наредним седмицама размотрити мјере за ублажавање посљедица затварања границе по становнике југоисточног дијела земље и области Ида-Виру.
Министар спољних послова Естоније Маргус Цахкна изјавио је да одговорност за затварање границе сноси Русија и да одлука није повезана само са посљедњим покушајем саботаже.
Према ранијим наводима естонских власти, одлука о затварању прелаза услиједила је након сумње на подметање пожара у једној естонској одбрамбеној компанији, за шта је Талин оптужио Москву.
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