Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је на састанку са предсједником Кине Си Ђинпингом на маргинама самита АПЕК-а да заједнички рад Русије и Кине иде „узлазном путањом“ на добробит народа двије земље.
Он је на почетку обраћања назвао кинеског лидера драгим пријатељем и истакао да му је искрено драго што су се састали у Шенџену.
„Мислим да није случајно што сте за мјесто окупљања делегација земаља АПЕК-а изабрали управо овај град, који се брзо развија, тако је лијеп и без сумње је симбол просперитета Кине. Добро знамо да је овдје донедавно живјело релативно мало људи. Сада је то једна од највећих метропола, која се бурно развија. Можемо вам само честитати на томе“, нагласио је Путин. Додао је да је то добар примјер на који треба да се угледа.
Подсјетио је на то да је на Пословном форуму говорио о томе да на Азијско-пацифички регион отпада 36 одсто свјетског становништва, 50 одсто међународне трговине и 60 одсто свјетског бруто домаћег производа.
„Наш заједнички циљ је мир и просперитет у Азијско-пацифичком региону. Радићемо, како Ви сами волите да кажете, леђа уз леђа, на добробит народа Русије и Народне Републике Кине“, поручио је Путин.
Нагласио је да су двојица лидера ове године имала низ плодних сусрета: у мају у Пекингу, затим у Бишкеку, а разговарали су и у Њу Делхију.
„Имамо добар ритам сусрета. Рад заиста иде узлазном путањом, на основу Уговора о добросусједству, пријатељству и сарадњи, потписаног прије четврт вијека“, подвукао је руски предсједник.
Нагласио је да се ситуација развија у позитивном правцу и честитао Си Ђинпингу на успјешно одржаном Петом пленуму Централног комитета Комунистичке партије Кине 20. сазива. Додао је да је он, без сумње, одредио правац развоја Народне Републике Кине за наредни период.
„Робна размјена између наших земаља већ неколико година заредом знатно премашује 200 милијарди долара. То је циљ који смо прије не тако дуго поставили пред себе. По свему судећи, ове године не само да ћемо га поново достићи, него ће робна размјена показати и добар раст“, истакао је предсједник Русије.
Напоменуо је да се одвија и конкретан дијалог у области науке, истраживања и иновација.
„Развија се и саобраћајна повезаност, а сарадња у хуманитарној области постала је живља. Томе свакако доприноси безвизни режим, уведен на Вашу иницијативу. Туристички промет је одмах порастао за 43 одсто“, подвукао је Путин.
Додао је да Унакрсне године дају резултате и да су се показале као веома успјешне.
„Ту је и унакрсна Година образовања 2026–2027, коју смо Ви и ја званично отворили у мају ове године у Пекингу. Овдје, у Шенџену, налази се Заједнички руско-кинески универзитет, основан по нашем договору прије десет година, на темељу Московског државног универзитета и Пекиншког политехничког универзитета“, нагласио је Путин.
Додао је да се наставља и низ запажених културних пројеката. Тако су прошле седмице у Шенџену отворене „Московске сезоне“, које су изазвале велико интересовање становника града.
„Руско-кинеска спољнополитичка сарадња одвија се стабилно и у позитивном духу. У сложеној геополитичкој ситуацији досљедни смо у конструктивном приступу стварању праведнијег мултиполарног свјетског поретка. Веома нам је драго што смо овдје, међу пријатељима“, поручио је Путин.
Предсједник Кине Си Ђинпинг назвао је односе Русије и Кине „непоколебљивим као планина“.
„Поштовани предсједниче Путине, мој драги пријатељу! Добро нам дошли у Шенџен поводом Вашег учешћа на неформалном сусрету лидера економија АПЕК-а“, поручио је он на почетку састанка.
Напоменуо је да је симболично што је данашњи сусрет њихов трећи лични сусрет од почетка ове године и педесети од 2013. године, рачунајући и личне сусрете и разговоре путем видео-конференције.
„Ове године навршава се 30 година од успостављања кинеско-руског партнерства и стратешке сарадње, као и 25 година од потписивања Уговора о добросусједству, пријатељству и сарадњи. Под нашим чврстим руковођењем, кинеско-руски односи били су и остали постојани као планина, ма какве се недаће дешавале у свијету. Они имају широке перспективе и не зависе од пролазних свјетских прилика. Ти односи уносе више стабилности и извјесности у турбулентан и хаотичан свијет и служе као узор новог типа односа међу великим силама, заснованих на равноправности, узајамном поштовању, поштењу и обострано корисној сарадњи“, поручио је Си Ђинпинг.
Нагласио је да, гледајући у будућност, морају непоколебљиво и храбро да иду напријед, да непрестано откривају огроман потенцијал билатералних односа и да их обогаћују новим садржајем.
„Важно је да задржимо усмјереност на практичан рад, да наставимо да вриједно радимо, да конкретним корацима продубљујемо свестрану сарадњу, да одлучно носимо одговорност коју имамо као велике силе и да доприносимо стварању мултиполарног свијета и демократизацији међународних односа“, нагласио је кинески лидер.
Напоменуо је да ће он и Путин сутра учествовати на 33. неформалном сусрету лидера економија АПЕК-а.
„Спремни смо да са Русијом и другим члановима велике породице Азијско-пацифичког региона заједно радимо на отварању широких перспектива и на просперитету региона и да, руку под руку, изградимо азијско-пацифичку заједницу“, истакао је.
(РТ Балкан)
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