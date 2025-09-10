Саудијски престолонасљедник позива на акцију након израелског напада на Доху

10.09.2025
Саудијски престолонасљедник Мохамед бин Салман позвао је у сриједу на арапску, исламску и међународну акцију након израелског ваздушног напада на Доху, обећавајући пуну подршку Катару.
''Стајаћемо уз Државу Катар у свим мјерама које предузме, без ограничења, и користићемо све наше капацитете да то учинимо'', рекао је бин Салман у обраћању Савјету Шуре, извијестила је Анадолија.
Он је снажно осудио израелски напад у уторак који је био усмјерен на руководство Хамаса у Дохи, у којем је убијено пет чланова групе, преноси Аваз.
''Одбацујемо и осуђујемо нападе израелске окупације у региону, од којих је посљедњи била брутална агресија на Државу Катар'', рекао је престолонасљедник, додајући: ''Ово захтјева арапску, исламску и међународну акцију како би се супротставили овој агресији и предузеле међународне мјере за заустављање окупационе владе и одвраћање њених криминалних пракси усмјерених на дестабилизацију безбједности и стабилности региона'', рекао је саудијски престолонасљедник.
