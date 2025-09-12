Савјет безбједности УН осудио нападе на Катар, без помињања Израела

12.09.2025
07:57
Савјет безбједности Уједињених нација осудио је синоћ израелске нападе на катарску престоницу Доху, али у заједничкој изјави није споменуо Израел, иако је једна од страна у сукобу, преноси Ројтерс.
"Чланице Савјета безбједности нагласиле су важност деескалације и изразиле солидарност са Катаром. Подвукле су своју подршку суверенитету и територијалном интегритету Катара", истиче се у изјави, коју је усагласило свих 15 чланица Савјета, укључујући Сједињене Америчке Државе, блиског савезника Израела.
Такође су поручиле да је ослобађање талаца, укључујући оне које је убио Хамас, као и окончање рата и патње у Гази, и даље "највећи приоритет" међународне заједнице.
Изјаву су припремиле Велика Британија и Француска.
Израелска војска извела је у уторак ваздушни напад на Доху, усмјерен на званичнике Хамаса који су присуствовали састанку у том граду.
Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетанјахуа је саопштила да је он наредио операцију након терористичког напада у Јерусалиму у понедељак, за који је одговорност преузело Хамас.
Палестинска група је потврдила да су петорица њених чланова погинула у израелском нападу на Доху, али је додала да Израел "није успио у покушају атентата на преговарачки тим" групе, преноси Танјуг.
