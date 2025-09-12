Logo
Савјет безбједности УН осудио нападе на Катар, без помињања Израела

12.09.2025

07:57

Савјет безбједности УН осудио нападе на Катар, без помињања Израела
Фото: Танјуг/АП

Савјет безбједности Уједињених нација осудио је синоћ израелске нападе на катарску престоницу Доху, али у заједничкој изјави није споменуо Израел, иако је једна од страна у сукобу, преноси Ројтерс.

"Чланице Савјета безбједности нагласиле су важност деескалације и изразиле солидарност са Катаром. Подвукле су своју подршку суверенитету и територијалном интегритету Катара", истиче се у изјави, коју је усагласило свих 15 чланица Савјета, укључујући Сједињене Америчке Државе, блиског савезника Израела.

Такође су поручиле да је ослобађање талаца, укључујући оне које је убио Хамас, као и окончање рата и патње у Гази, и даље "највећи приоритет" међународне заједнице.

Изјаву су припремиле Велика Британија и Француска.

Израелска војска извела је у уторак ваздушни напад на Доху, усмјерен на званичнике Хамаса који су присуствовали састанку у том граду.

Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетанјахуа је саопштила да је он наредио операцију након терористичког напада у Јерусалиму у понедељак, за који је одговорност преузело Хамас.

Палестинска група је потврдила да су петорица њених чланова погинула у израелском нападу на Доху, али је додала да Израел "није успио у покушају атентата на преговарачки тим" групе, преноси Тан‌југ.

Таг:

Савјет безбједности УН

