Седам активиста кажњени са по 20.000 евра због протеста

Аутор:АТВ редакција
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Седам италијанских климатских активиста из покрета "Посљедња генерација" кажњено је са по 20.000 евра због организовања протеста у "Галерији Уфици" у Фиренци 2024. године, пише лист "Национе".
У фебруару 2024. године, троје активиста је на заштитно стакло испред слике Сандра Ботичелија "Рођење Венере" причврстило фотографије које приказују посљедице поплава у Тоскани, која се догодила неколико мјесеци раније.
Такође су развили транспарент са захтјевом за повећање средстава за рјешавање проблема катастрофа повезаних са климатским промјенама.
У марту су чланови истог покрета направили сличну акцију испред "Примавере", још једне слике истог умјетника. Умјетничка дела нису претрпјела било какву штету усљед ових акција.
Демонстранти су кажњени према закону о заштити културне баштине, који је ступио на снагу 2024. године након низа сличних инцидената, пише лист.
Закон предвиђа казне у распону од 20.000 до 60.000 евра за оштећење локалитета културне или природне баштине или ометање њиховог кориштења, преноси Срна.
Активисти су ослобођени оптужби у вези са нарушавањем јавног реда, одржавањем неовлашћених демонстрација и кршењем захтјева да остану у свом месту пребивалишта, објавио је "Национе".
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