Си на самиту БРИКС-а позвао на очување мултилатералног трговинског система

08.09.2025

15:17

Коментари:

0
Si Đinping i Vladimir Putin
Фото: Танјуг/АП

Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је данас током онлајн самита БРИКС-а на очување мултилатералног трговинског система, као и на одбијање свих облика протекционизма.

Си је такође апеловао на земље чланице БРИКС-а да искористе своје предноси и продубе сарадњу на разним пољима попут трговине, економије, финансија и технологије, пренијела је агенција Синхуа.

''Што земље БРИКС-а буду ближе сарађивале више самопоуздања и опција, више ефикасних резултата биће у раду са спољним ризцима и изазовима'', рекао је Си.

vladimir putin-05092025

Свијет

Почео ванредни састанак БРИКС-а: Прикључио се и Путин

Онлајн самит БРИКС-а почео је раније данас, а главна тема разговора је трговинска политика америчког предсједника Доналд Трампа.

Поред Сија, на самиту учествују и руски предсједник Владимир Путин и индијски министар спољних послова Субрахмањам Џаишанкар.

Самит је сазван на иницијативу бразилског предсједника Луиза Инасија Луле да Силве, који је претходно навео да ће са партнерима разговарати и о заједничком одговору земаља чланица БРИКС-а на царниске мере Сједињених Америчких Држава.

Овогодишињи састанак лидера земаља чланица БРИКС-а одржан је почетком јула у Бразилу, преноси Танјуг.

