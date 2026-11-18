Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг изјавио је да су односи Кине и Русије донијели већу стабилност и сигурност у свијету турбуленција и трансформација.
Си је рекао током састанка са руским предсједником Владимиром Путином у Шенџену да се ове године навршава 30 година од успостављања стратешког партнерства и координације Кине и Русије и 25 година од потписивања Споразума о добросусједству и пријатељској сарадњи двије земље.
Он је навео да односи Кине и Русије представљају примјер за нови модел односа између великих земаља који обухвата равноправност, међусобно поштовање, добре намјере и обострано корисну сарадњу, пренијела је Синхуа.
Си је позвао обје земље да продубе свестрану сарадњу, да чврсто поштују одговорности и обавезе видећих држава у промовисању мултиполарног свијета и демократизацији међународних односа, те да обезбиједе стабилније и предвидљивије инвестиционо и пословно окружење и да заштите легитимна права и интересе предузећа из обје земље.
Кинески предсједник је оцијенио да обје стране треба да искористе механизме за размјену између својих влада, законодавних тијела, војске и политичких странака.
Си је нагласио да је развој Кине и Русије уско повезан са развојем Азијско-пацифичког региона.
Састанак Сија и Путина одржан је током самита Азијско-пацифичке економске сарадње.
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