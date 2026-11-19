Аутор:АТВ редакција
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Кина, Русија и САД треба да спроведу договорено на данашњем самиту у Шенџену и наставе да јачају комуникацију, изјавио је кинески председник Си Ђинпинг.
Си је, након сусрета са предсједницима Русије и САД Владимиром Путином и Доналдом Трампом, истакао да три земље треба да промовишу мир кроз сарадњу и заједно раде на изградњи бољег свијета.
"Три земље дијеле исти став о очувању мира у свијету и све су нагласиле да тешко извојевани мир мора да се чува", рекао је Си.
Резимирајући главне договоре постигнуте у Шенџену, Си је оцијенио да је самит Кине, Русије и САД био позитиван, конструктиван и плодоносан.
Си је изјавио да добри односи великих земаља нису ствар избора, већ нужност, преноси Кинеска медијска група.
Он је указао да човјечанство има заједничком будућност у којој сви дијеле добитке и губитке, те да у том "глобалном селу велике земље сносе посебну одговорност".
"Кина је посљедњих година унапређивала свеобухватно стратешко партнерство са Русијом за нову еру и активно развијала конструктивне односе са САД, засноване на стратешкој стабилности, како би подстакла односе између великих земаља које одликују миран суживот, општа стабилност и уравнотежен развој, на корист њих самих и целог свијета", навео је Си.
Указујући на то да се широм свијета убрзавају промјене какве нису виђене читав вијек, Си је рекао да је свијет немиран и да тешка времена показују какву одговорност земље носе.
"Као велике земље и сталне чланице Савјета безбједности УН - Кина, Русија и САД треба да дају добар примјер, заједно одговоре на глобалне изазове, очувају мир и стабилност у свијету и дају већи допринос напретку човјечанства", истакао је Си.
Кинески предсједник предочио је четири тачке о томе како би водеће земље могле да пронађу прави начин да се усагласе и заједнички подрже свјетски мир.
"Водеће земље треба да подржавају међусобно поштовање, мирну коегзистенцију, обострано корисну сарадњу, дијалог и консултације", подвукао је Си.
Он је указао да земље треба да поштују међусобни суверенитет и територијални интегритет, као и друштвене системе и путеве развоја по сопственом избору и међусобне основне интересе.
"Не би требало да се мијешају у унутрашње послове других земаља или унутрашње послове оне друге", навео је он.
Он је нагласио да је о осјетљивим међусобним питањима, важно комуницирати унапријед, покушати сагледати ствари из перспективе и једне и друге стране, те дјеловати опрезно и не доводити у питање међусобне црвене линије.
Си је подвукао да нуклеарно оружје, Дамоклов мач који виси над човјечанством, треба потпуно забранити и темељно уништити током времена.
Он је нагласио важност сарадње у којој сви добијају, те да три земље треба да ојачају економску сарадњу и трговину, да комбинују своје снаге као главне земље у ресурсима, производњи и потрошњи, како би колач сарадње био већи.
Путин је истакао да је одбрана циљева Повеље УН и одржавање међународног мира заједничка одговорност Русије, Кине и САД.
"Правилно рјешавање важних питања у заједничком је интересу наше три земље. Три земље морају се придржавати принципа суверене једнакости и немијешања у унутрашње послове, те тражити уравнотежена рјешења за своје проблеме кроз сарадњу", рекао је Путин.
Русија је, истакао је Путин, спремна да сарађује са Кином и САД како промовисале слободну и отворену међународну трговину, штитиле енергетску и прехрамбену безбједност, јачале међународну сарадњу у управљању вјештачком интелигенцијом и заједнички доприносиле свјетском миру и безбједности.
Путин је изразио захвалност Пекингу што је организовао први састанак шефова држава Русије, Кине и САД.
Трамп је изјавио да је састанак лидера САД, Кине и Русије у жижи пажње цијелог свијета, да је веома битан и већ уписан у историју.
Он је напоменуо да три земље треба заједнички да спречавају ширење нуклеарног оружја и да избјегну да оно донесе катастрофу човјечанству.
"Радујем се сарадњи са предсједницима Сијем и Путином како бисмо боље заштитили нашу планету и учинили будућност безбједнијом", рекао је Трамп.
Тројица шефова држава размијенила су мишљења о важним међународним и регионалним питањима као што су криза у Украјини, ситуација на Блиском истоку и на Корејском полуострву, објавила је Кинеска медијска група, преноси Срна.
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