Сијарто: Европске санкције више наштетиле Европи

10.09.2025

20:40

Сијарто: Европске санкције више наштетиле Европи
Европске санкције више се наштетиле Европи и њеној економији него Бјелорусији или Русији, изјавио је мађарски министар спољних послова и економских односа са иностранством Петер Сијарто.

"Мађарска има јасан став о санкцијама и њиховом утицају. Већ смо усвојили 18 пакета санкција у ЕУ. Оне су више наштетиле Европи и европској економији него Бјелорусији или Русији. То је очигледно", рекао је Сијарто бјелоруском телевизијском каналу "Прва информација".

Сијарто је додао да и међу његовим колегама министарима у Европи постоји јасно мишљење да санкције не функционишу како је планирано, преноси Срна.

"Рецимо то отворено. Наш став је једноставан: ако нешто урадите 18 пута и то не функционише, можда би требало да престанете да то радите. Али, наше европске колеге су увјерене да ако урадимо исту ствар 19. пут, онда ће из неког разлога то функционисати", рекао је шеф мађарске дипломатије.

