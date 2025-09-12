Logo
Сијарто: Фобија и дупли стандарди према Будимпешти морају престати

Извор:

СРНА

12.09.2025

17:01

Сијарто: Фобија и дупли стандарди према Будимпешти морају престати
Фото: РТРС

Фобија и двоструки стандарди Европске комисије према Мађарској у вези са миграцијама морају престати, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Мађарска је изградила граничну ограду прије 10 година, потрошила стотине милијарди и спријечила више од милион миграната да уђу у Европу", објавио је Сијарто на "Иксу".

Милорад Додик

Друштво

Додик обезбиједио новац за водовод у најстрадалнијем селу у 2. Свјетском рату

Он је додао да Европска комисија, упркос томе, кажњава Мађарску милионом евра дневно, у исто вријеме док хвали Пољску због изградње ограде.

"Ова фобија према Мађарској и двоструки стандарди морају престати", нагласио је Сијарто.

