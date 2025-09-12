Сијарто: Фобија и дупли стандарди према Будимпешти морају престати

Извор:
СРНА
12.09.2025
17:01
Фобија и двоструки стандарди Европске комисије према Мађарској у вези са миграцијама морају престати, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Мађарска је изградила граничну ограду прије 10 година, потрошила стотине милијарди и спријечила више од милион миграната да уђу у Европу", објавио је Сијарто на "Иксу".
Он је додао да Европска комисија, упркос томе, кажњава Мађарску милионом евра дневно, у исто вријеме док хвали Пољску због изградње ограде.
"Ова фобија према Мађарској и двоструки стандарди морају престати", нагласио је Сијарто.
