Сијарто разговарао са Рубиом о напорима за окончање рата у Украјини

12.09.2025
16:15
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оцијенио је као "одличан" телефонски разговор који је данас имао са америчким државним секретаром Марком Рубиом, о напорима за окончање рата у Украјини, као и о питањима енергетске безбједности.
Сијарто је у објави на друштвеној мрежи X рекао да је било "охрабрујуће чути да, упркос недавној ескалацији", амерички предсједник Доналд Трамп "чврсто стоји у својој мисији да донесе мир Украјини, и да није одустао - преноси МТИ.
Он је додао да Мађарска наставља да подржава његове напоре.
Друштво
Понос Српске: Бањалучки ученици златни и сребрни на чувеном такмичењу
Амерички Стејт департмент је на својој интернет страници саопштио да је Рубио разговарао данас са Сијартом, како би истакао важност подршке мировном процесу усмјереном на окончање рата између Русије и Украјине кроз трајно преговарачко рјешење, као и о стратешким напорима за обезбјеђивање енергетске безбједности, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму