Logo
Large banner

Сијарто: Сибига долази на разговор о билатералним питањима

Извор:

СРНА

08.09.2025

17:52

Коментари:

0
Сијарто: Сибига долази на разговор о билатералним питањима
Фото: РТРС

Мађарски министар спољних послова и економских односа Петер Сијарто изјавио је да ће његов украјински колега Андреј Сибига ове седмице посјетити Будимпешту како би разговарали о отвореним билатералним питањима.

"Ако све буде у реду, мој украјински колега посјетиће нас овдје у Будимпешти у року од седам дана. И спреман сам да са њим разговарам о свим истим питањима о којима смо разговарали са најмање четворицом других министра спољних послова Украјине", рекао је Сијарто.

dodik vucic

Република Српска

Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

Он је додао да су са украјинском страном постигнути одређени споразуми, али да се "на крају кренуло у другом смјеру".

Сијарто је рекао раније да кривицу за погоршање односа између Кијева и Будимпеште сноси Кијев и да ЕУ није заинтересована за судбину закарпатских Мађара.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

Република Српска

Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

1 д

0
Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

Фудбал

Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

1 д

0
Захарова о нападу на дјечји парк „Гуливер“ у Доњецку: Крвав злочин украјинских нациста

Свијет

Захарова о нападу на дјечји парк „Гуливер“ у Доњецку: Крвав злочин украјинских нациста

1 д

0
Пријетио дјевојци да ће "све побити и одлежати у Зеници": Потврђена оптужница против насилника

Хроника

Пријетио дјевојци да ће "све побити и одлежати у Зеници": Потврђена оптужница против насилника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner