Сијарто: Сибига долази на разговор о билатералним питањима

Мађарски министар спољних послова и економских односа Петер Сијарто изјавио је да ће његов украјински колега Андреј Сибига ове седмице посјетити Будимпешту како би разговарали о отвореним билатералним питањима.
"Ако све буде у реду, мој украјински колега посјетиће нас овдје у Будимпешти у року од седам дана. И спреман сам да са њим разговарам о свим истим питањима о којима смо разговарали са најмање четворицом других министра спољних послова Украјине", рекао је Сијарто.
Он је додао да су са украјинском страном постигнути одређени споразуми, али да се "на крају кренуло у другом смјеру".
Сијарто је рекао раније да кривицу за погоршање односа између Кијева и Будимпеште сноси Кијев и да ЕУ није заинтересована за судбину закарпатских Мађара.
